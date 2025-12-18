За словами американського президента, зараз прогрес у переговорах є дуже великим. Як зауважив 24 Каналу виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, ймовірно, це означає, що Росію вдасться дотиснути.

Росія не погоджується на багато речей про які говорять американці. Глава російського МЗС Сергій Лавров, окрім "червоних ліній" Кремля, вирішив додати ще інші вимоги, яких навіть не було у першочерговому плані.

Тут все "впирається" у Дональда Трампа. Цікаво, що цього разу у переговорах брали участь Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а не держсекретар Марко Рубіо. Після того, як вдалося досягти певних компромісів, думаю, варто вимагати цього і від Росії,

– сказав Олександр Леонов.

Сам Трамп говорив, що обидві сторони будуть змушені чимось поступитися. Важливо, щоб це була послідовна політика лідера США. Якщо Кремль відмовиться від переговорів, то варто посилювати санкції та збільшувати допомогу Україні.

Тоді навіть у Віткоффа не буде аргументів, щоб захистити Росію. Адже він сам брав участь у цих переговорах, говорив, що нібито погоджено 90% усіх питань. Хоча зрозуміло, що це не так.

"Мені сподобалась така "хитрість" з боку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який запропонував різдвяне перемир'я. Це абсолютно в дусі Дональда Трампа й чітко продемонструє – хоче Росія закінчити війну чи ні", – наголосив Олександр Леонов.

Зверніть увагу! У Росії вже відповіли на ідею перемир'я. Речник Путіна заявив, що вони її не підтримують, бо це нібито допоможе Україні підготуватися до продовження війни. Песков цинічно додав, що Кремль "хоче зупинити війну й гарантувати мир у Європі".

Сьогодні саме цим ми можемо апелювати до Заходу, показуючи справжні наміри Росії. Їх має побачити Трамп і нарешті почати діяти.

