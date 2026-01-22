Россия попала в ловушку, – политолог указал на интересный момент в предстоящей трехсторонней встрече

Завтра, 23 января 2026 года должна состояться встреча Украины, России и США в Объединенных Арабских Эмиратах. Стороны, вероятно, будут обсуждать варианты мирного процесса. Российская же делегация во время этих переговоров может оказаться в неудобной ситуации.

В Кремле пока не прокомментировали трехстороннюю встречу в ОАЭ. Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что это может быть связано с тем, что россияне еще не до конца определили свою позицию в этом процессе.

Почему переговоры в ОАЭ могут создать для России проблемы?

По словам Игоря Рейтеровича, Россия попадает в ловушку. Все потому, что представители США и сам Дональд Трамп накануне трехсторонней встречи в ОАЭ заявляли об удачном диалоге с Украиной.

Это означает, что украинская власть готова к завершению войны и ведет активные переговоры по этому поводу с американцами.

Это свидетельствует об определенных договоренностях между Украиной и США. Россияне сейчас специально ничего не комментируют. Они хотят понять, насколько далеко зашла вся ситуация, насколько США готовы будут на них давить, требуя, решать вопрос завершения войны за столом переговоров,

– сказал политолог.

Выглядит, что Кремль пока пытается держать дистанцию, чтобы слишком рано не выдать свою позицию. Все потому, что россияне уже неоднократно затягивали мирный процесс.

Игорь Рейтерович предположил, что во время встречи в ОАЭ они в очередной раз попытаются найти повод, чтобы сорвать переговоры и переложить вину за это на Украину.

Мирные переговоры с россиянами: что известно?