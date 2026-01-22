Росія потрапила у пастку, – політолог вказав на цікавий момент у майбутній тристоронній зустрічі

Завтра, 23 січня 2026 року має відбутися зустріч України, Росії та США в Об'єднаних Арабських Еміратах. Сторони, ймовірно, обговорюватимуть варіанти мирного процесу. Російська ж делегація під час цих перемовин може опинитись у незручній ситуації.

У Кремлі поки не прокоментували тристоронню зустріч в ОАЕ. Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що це може бути пов'язано із тим, що росіяни ще не до кінця визначили свою позицію у цьому процесі.

Чому переговори в ОАЕ можуть створити для Росії проблеми?

За словами Ігоря Рейтеровича, Росія потрапляє в паску. Все тому, що представники США та сам Дональд Трамп напередодні тристоронньої зустрічі в ОАЕ заявляли про вдалий діалог з Україною.

Це означає, що українська влада готова до завершення війни й веде активні переговори щодо цього з американцями.

Це свідчить про певні домовленості між Україною та США. Росіяни зараз спеціально нічого не коментують. Вони хочуть зрозуміти, наскільки далеко зайшла вся ситуація, наскільки США готові будуть на них тиснути, вимагаючи, розв'язувати питання завершення війни за столом перемовин,

– сказав політолог.

Виглядає, що Кремль поки намагається тримати дистанцію, щоб надто рано не видати свою позицію. Все тому, що росіяни вже неодноразово затягували мирний процес.

Ігор Рейтерович припустив, що під час зустрічі в ОАЕ вони вкотре спробують знайти привід, аби зірвати переговори й перекласти провину за це на Україну.

Мирні переговори з росіянами: що відомо?