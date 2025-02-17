Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Отмечается, что соответствующее заявление канцлер Германии сделал после саммита европейских лидеров в Париже в понедельник, 17 февраля.

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Шольц высказался о мирных переговорах

Олаф Шольц заявил, что Европа должна заверить Киев, что Украина может полагаться на ее поддержку. Политик отметил, что поддерживает идею мирных переговоров.

Мы приветствуем переговоры о мирном соглашении, но для нас очевидно, что это не может быть диктатом,

– подчеркнул канцлер.

Он добавил, что Украине нужно дать возможность защищаться, продолжать путь в Евросоюз и иметь собственную сильную армию. По его словам, эти вопросы не должны быть предметом переговоров.

Также у Олафа Шольца спросили об идее введения в Украину европейских войск в составе миротворческих сил. В ответ он повторил уже сказанное ранее – такие дискуссии преждевременны. Шольц объяснил, что его раздражают такие предложения, поскольку они являются "спекулятивными" и опережают любые мирные переговоры.

К слову, по информации СМИ, на прошлой неделе США направили европейским правительствам дипломатический демарш, состоящий из 6 пунктов. Американские политики спросили у своих союзников, что им нужно от Вашингтона для реализации мер безопасности в Украине.