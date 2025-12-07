Конец уже близко: аналитик предположил, к чему приведут действия Трампа в отношении России и Украины
- Аналитик Евгений Костогрызов считает, что Украина может выйти из переговоров из-за их бесперспективности.
- Ситуация с переговорами непредсказуема, и внутренние конфликты в администрации США могут повлиять на процесс.
Переговоры, скорее всего, приведут к выходу одной из сторон – вероятнее всего Украины, которая сделает это прагматично, осознав бесперспективность процесса. Украина будет стараться действовать аккуратно, чтобы не оборвать связи с США.
Аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов объяснил 24 Каналу, что существует также ненулевая вероятность выхода России.
Почему Украина может объявить о выходе из переговоров?
Еще до анонса мирного плана Трампа и начала нового витка переговоров Украина уже делала короткое заявление через заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу о выходе из переговоров, и это может повториться.
Это надо сделать не на пике внимания, а когда станет очевидно, что переговоры безрезультатны. Мы стараемся действовать аккуратно. Возможно, это сделают и россияне, если американцы снова начнут давить на Россию. Хотя я не уверен даже на 10 – 20%, что Америка не развернется снова,
– отметил Костогрызов.
Стивен Уиткофф – абсолютно пророссийский человек, но нет гарантий, что он постоянно будет руководить переговорами. Возможны внутренние конфликты в администрации, даже не связанные с Украиной, которые приведут к его уходу.
Что еще известно о позиции США в мирных переговорах?
- Переговоры между Украиной и США по мирному плану прошли конструктивно. Стороны сосредоточились на практических аспектах.
- Сын Трампа заявил, что США могут прекратить участие в мирном процессе по Украине, потому что не считают его важным. Он также выдвинул обвинения в коррупции в адрес Украины и резко раскритиковал Зеленского.
- Трамп демонстрирует готовность оказывать давление на Путина и отрицает намерение навязать Украине капитуляцию, однако переговоры фактически сводятся к территориальным требованиям, на которых настаивает Россия.