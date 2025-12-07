Кінець вже близько: аналітик припустив, до чого призведуть дії Трампа щодо Росії й України

Перемовини, швидше за все, призведуть до виходу однієї зі сторін – найімовірніше України, яка зробить це прагматично, усвідомивши безперспективність процесу. Україна намагатиметься діяти акуратно, щоб не обірвати зв'язки зі США.

Аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов пояснив 24 Каналу, що існує також ненульова ймовірність виходу Росії.

Чому Україна може оголосити про вихід із перемовин?

Ще до анонсу мирного плану Трампа та початку нового витка перемовин Україна вже робила коротку заяву через заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислицю про вихід з перемовин, і це може повторитися.

Це треба зробити не на піку уваги, а коли стане очевидно, що перемовини безрезультатні. Ми намагаємося діяти акуратно. Можливо, це зроблять і росіяни, якщо американці знову почнуть тиснути на Росію. Хоча я не впевнений навіть на 10 – 20%, що Америка не розвернеться знову,

– зазначив Костогризов.

Стівен Віткофф – абсолютно проросійська людина, але немає гарантій, що він постійно керуватиме перемовинами. Можливі внутрішні конфлікти в адміністрації, навіть не пов'язані з Україною, які призведуть до його відходу.

Що ще відомо про позицію США в мирних переговорах?