"Почти без результата": Кислица заявил, что сейчас переговоры с Россией прекращены

Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что нынешние мирные переговоры с Россией завершились почти без результата, сейчас они прекращены.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Какое значение имели переговоры в Стамбуле?

Сергей Кислица рассказал, что российская делегация на переговорах в Стамбуле совершенно не намеревалась говорить о мире.

Поскольку нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены,

– подчеркнул он.

По его словам, с лета борьба заключалась в том, чтобы добиться большего количества действий от международных партнеров Украины, чтобы побудить Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским один на один.

Кислица подчеркнул, что он был открыт к прогрессу на пути к миру. В то же время чиновник не удивлен тем, что переговоры с российской делегацией дали ограниченные результаты.

Он отметил, что в условиях диктатуры невозможно вести содержательные дискуссии с переговорными группами, которые представляют диктатора, ведь они имеют строгий мандат и обязаны отстаивать определенные для них позиции.

Кроме того, у вас были люди, которые контролировали друг друга, а потом они отчитывались друг другу, насколько жестко они излагали свою позицию,

– добавил Сергей Кислица.

