12 листопада, 14:59
"Майже без результату": Кислиця заявив, що наразі переговори з Росією припинено

Поліна Буянова
Основні тези
  • Мирні переговори з Росією припинено через незначний прогрес, російська делегація не мала наміру говорити про мир.
  • Сергій Кислиця зазначив, що неможливо вести змістовні дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора.

Перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця заявив, що цьогорічні мирні переговори з Росією завершилися майже без результату, наразі їх припинено.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Яке значення мали переговори в Стамбулі?

Сергій Кислиця розповів, що російська делегація на переговорах у Стамбулі абсолютно не мала наміру говорити про мир.

Оскільки цьогорічні мирні переговори завершилися з незначним прогресом, їх тепер припинено, 
– наголосив він.

За його словами, з літа боротьба полягала в тому, щоб домогтися більшої кількості дій від міжнародних партнерів України, щоб спонукати Володимира Путіна до зустрічі із Володимиром Зеленським віч-на-віч.

Кислиця підкреслив, що він був відкритий до прогресу на шляху до миру. Водночас посадовець не здивований тим, що переговори з російською делегацією дали обмежені результати.

Він зауважив, що в умовах диктатури неможливо вести змістовні дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора, адже вони мають суворий мандат і зобов’язані відстоювати визначені для них позиції.

Крім того, у вас були люди, які контролювали один одного, а потім вони звітували один одному, наскільки жорстко вони викладали свою позицію, 
– додав Сергій Кислиця.

