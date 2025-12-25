Ватикан вряд ли станет площадкой для украинско-российских переговоров, –посол Кульбокас

Ватикан маловероятно станет площадкой для переговоров между Украиной и Россией из-за позиции по соблюдению международного права. Сейчас фокус церкви сосредоточен на гуманитарной помощи гражданским и пленным, а эффективность дипломатии зависит от конкретных инициатив и реалистичных планов.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил посол Ватикана в Украине Висвальдас Кульбокас, передает 24 Канал.

Почему Ватикан не сможет стать площадкой для переговоров?

По его словам, Ватикан подчеркивает важность международного права и Конституции Украины и выступает за мирные пути решения конфликта. Посол подчеркнул, что сейчас основная работа Святого Престола сосредоточена на гуманитарных аспектах: помощи гражданским и пленным.

Кульбокас отметил, что из-за принципиальной позиции Ватикана Россия вряд ли согласится проводить переговоры на его территории. Он добавил, что эффективность дипломатии зависит не только от слов, но и от конкретных инициатив, человеческих ресурсов и времени для их реализации.

Обратите внимание! Посол также сравнил подход Папы Льва с Папой Франциском, отметив, что первый более акцентировано комментирует войну в Украине и действует с учетом своей личной ментальности и характера, что влияет на дипломатические процессы.

По мнению Кульбокаса, главной задачей сейчас является продолжение работы над гуманитарными инициативами и создание реалистичных планов для будущих визитов и встреч, которые будут иметь практическое значение для украинцев.

Что известно о возможном визите Папы Римского в Украину?