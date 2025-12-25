Ватикан навряд чи стане майданчиком для українсько-російських переговорів, – посол Кульбокас

Ватикан малоймовірно стане майданчиком для переговорів між Україною та Росією через позицію щодо дотримання міжнародного права. Нині фокус церкви зосереджений на гуманітарній допомозі цивільним і полоненим, а ефективність дипломатії залежить від конкретних ініціатив та реалістичних планів.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив посол Ватикану в Україні Вісвальдас Кульбокас, передає 24 Канал.

Чому Ватикан не зможе стати майданчиком для переговорів?

За його словами, Ватикан наголошує на важливості міжнародного права та Конституції України і виступає за мирні шляхи вирішення конфлікту. Посол підкреслив, що нині основна робота Святого Престолу зосереджена на гуманітарних аспектах: допомозі цивільним та полоненим.

Кульбокас зазначив, що через принципову позицію Ватикану Росія навряд чи погодиться проводити перемовини на його території. Він додав, що ефективність дипломатії залежить не лише від слів, а й від конкретних ініціатив, людських ресурсів та часу для їх реалізації.

Зверніть увагу! Посол також порівняв підхід Папи Лева з Папою Франциском, зазначивши, що перший більш акцентовано коментує війну в Україні та діє з урахуванням своєї особистої ментальності і характеру, що впливає на дипломатичні процеси.

На думку Кульбокаса, головним завданням зараз є продовження роботи над гуманітарними ініціативами та створення реалістичних планів для майбутніх візитів і зустрічей, які матимуть практичне значення для українців.

Що відомо про можливий візит Папи Римського в Україну?