Как сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на анонимные источники, такой визит может состояться уже в ноябре.

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Участие Европы в переговорах

Ранее лидеры некоторых европейских стран на неформальном саммите в Дублине согласовали расширенный формат E5. Помимо Франции, Германии и Великобритании в него вошли Италия и Польша, а также представители Еврокомиссии и Евросовета. Однако, по данным СМИ, в настоящее время рассматривается возможность визита в российскую столицу именно "тройки" E3.

В ходе консультаций в Абу-Даби 11 – 12 ноября присутствовали советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер, дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн и советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Они контактировали с Украиной и США отдельно.

К предыдущему раунду переговоров между Украиной, США и Россией европейцев не допустили.

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В то же время Украина, США и европейские страны настаивают на непосредственном вовлечении европейских представителей в мирное урегулирование. Общую позицию партнеры подтвердили 19 ноября после саммита "Коалиции желающих" в Берлине.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 19 ноября заявил, что Россия предложила европейским представителям приехать в Москву.

Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы через дипломатические каналы предложили европейцам приехать в Москву, чтобы определить их позицию– сказал Путин на пресс-конференции в китайском Шэньчжэне.