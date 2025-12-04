Не так много прогресса, – Стефанишина оценила динамику мирных переговоров
- Ольга Стефанишина заявила, что Украина и США пытаются достичь устойчивого мира, хотя прогресс в переговорах немного.
- Следующим шагом будет встреча делегаций во Флориде.
Ольга Стефанишина заявила, что Киев и Вашингтон сейчас пытаются достичь результата в прекращении войны. Прогресса в переговорах "немного", но стороны продолжают сотрудничать для установления устойчивого мира.
Об этом посол Украины в США рассказала посол Украины в США Укринформу в кулуарах Сената США, передает 24 Канал.
Как Стефанишина оценивает переговоры?
Ольга Стефанишина сообщила, что украинская и американская стороны продолжают работу на результат по завершению войны и установления долговременного мира. Посол добавила, что Украина и США активно обсуждают потенциальный объем договоренностей.
Украина приложила все возможные усилия в плане обязательств по прекращению войны и установления справедливого и устойчивого мира в нашей стране,
– заявила Стефанишина.
Стороны сейчас рассматривают дальнейшие шаги после переговоров в Москве, отметила дипломат.
И сейчас мы говорим о дальнейших действиях после встречи в Москве, а также о следующих шагах, которые можно было бы сделать. Итак, не так много прогресса, но процесс продолжается,
– объяснила посол Украины в США.
Следующим шагом будет встреча делегаций во Флориде. Далее, по словам Стефанишиной, комментировать ситуацию можно будет после того, как Рустем Умеров, представитель Украины на переговорах, пообщается с американской стороной.
Что известно о предстоящей встрече?
В Associated Press сообщали, что встреча Рустема Умерова со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером запланирована на 4 декабря в Майами. Ранее Владимир Зеленский подтвердил подготовку украинской стороны к визиту в США.
В состав группы войдут, в частности, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
После переговоров в Москве Трамп заявил, что, по оценке Виткоффа и Кушнера, Путин якобы заинтересован в завершении войны.