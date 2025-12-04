Не так багато прогресу, – Стефанішина оцінила динаміку мирних переговорів

Ольга Стефанішина заявила, що Київ і Вашингтон наразі намагаються досягти результату у припиненні війни. Прогресу у переговорах "небагато", але сторони продовжують співпрацювати для встановлення стійкого миру.

Про це посол України в США розповіла Укрінформу в кулуарах Сенату США, передає 24 Канал.

Як Стефанішина оцінює переговори?

Ольга Стефанішина повідомила, що українська та американська сторони продовжують роботу на результат щодо завершення війни та встановлення довготривалого миру. Пані посол додала, що Україна та США активно обговорюють потенційний обсяг домовленостей.

Україна доклала всіх можливих зусиль в плані зобов'язань щодо припинення війни та встановлення справедливого й стійкого миру в нашій країні,

– заявила Стефанішина.

Сторони наразі розглядають подальші кроки після переговорів у Москві, зазначила дипломатка.

І зараз ми говоримо про подальші дії після зустрічі в Москві, а також про наступні кроки, які можна було б зробити. Отже, не так багато прогресу, але процес триває,

– пояснила посол України в США.

Наступним кроком буде зустріч делегацій у Флориді. Далі, за словами Стефанішиної, коментувати ситуацію можна буде після того, як Рустем Умєров, представник України на переговорах, поспілкується з американською стороною.

Що відомо про майбутню зустріч?