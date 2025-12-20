США предлагают трехстороннюю встречу: Зеленский ответил, согласится ли Украина
- США предлагают трехстороннюю встречу при их участии, Украины и России, но Зеленский не уверен в новых результатах.
- Подобный формат встреч уже проводился, и если новые переговоры принесут результаты, Украина их поддержит.
Владимир Зеленский сообщил, что США предлагают трехстороннюю встречу Украина – США – Россия. Украинский лидер не уверен в новых результатах, однако готов поддержать формат, если он принесет пользу.
Об этом сказал Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Согласится ли Украина на новые переговоры?
Президент Зеленский объяснил, что подобный формат переговоров уже проводили ранее в Турции. Те встречи, мол, не имели полноценного результата, которого ожидает Украина. Однако важным достижением стали обмены пленными.
Зеленский добавил, что если переговоры принесут результаты, то Украина поддержит предложение США.
Если сейчас может быть такая встреча, которая разблокирует обмен, или результатом трехсторонней встречи советников может быть договоренность о встрече лидеров – я не могу быть против,
– заверил Зеленский.
Мирный план для Украины: последние заявления
Ранее лидер Украины уже высказывался относительно переговоров между Украиной и Россией. Однако Зеленский настаивал на участии Европы в переговорах.
В Майами на 20 декабря запланированы переговоры между представителями США и России по мирному плану. По информации Reuters, участие во встрече может принять госсекретарь США Марко Рубио.
Bloomberg писал, что США вместе с Европой подготовили план гарантий безопасности для Украины. Речь идет о численности украинской армии, поддержке союзников и размещении многонациональных сил в стране.