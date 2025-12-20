США пропонують тристоронню зустріч: Зеленський відповів, чи погодиться Україна

Володимир Зеленський повідомив, що США пропонують тристоронню зустріч Україна – США – Росія. Український лідер не впевнений у нових результатах, однак готовий підтримати формат, якщо він принесе користь.

Про це сказав Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Читайте також Ця війна про дещо більше: Зеленський пояснив, чому Путін затягує війну

Чи погодиться Україна на нові перемовини?

Президент Зеленський пояснив, що подібний формат перемовин вже проводили раніше у Туреччині. Ті зустрічі, мовляв, не мали повноцінного результату, якого очікує Україна. Однак важливим досягненням стали обміни полоненими.

Зеленський додав, що якщо перемовини принесуть результати, то Україна підтримає пропозицію США.

Якщо зараз може бути така зустріч, яка розблокує обмін, або результатом тристоронньої зустрічі радників може бути домовленість про зустріч лідерів – я не можу бути проти,

– запевнив Зеленський.

Мирний план для України: останні заяви