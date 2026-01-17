Умеров, Буданов и Арахамия 17 января проведут новые переговоры в США по Украине

В субботу, 17 января, в Майами украинская делегация проведет очередной раунд переговоров с американской стороной относительно гарантий безопасности и экономической помощи на 800 миллиардов долларов.

Что будут обсуждать в Майами?

Ольга Стефанишина заявила, что Украина продолжает активные консультации с США относительно будущей архитектуры безопасности и долгосрочного экономического развития государства.

На переговорах в Майами в состав украинской делегации войдет секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, мы работаем над двумя ключевыми документами – соглашениями о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины общим объемом до 800 миллиардов долларов, которые могут подписать в на Всемирном экономическом форуме в Давосе,

– пояснила посол Украины в США.

По словам Стефанишиной, целью визита является доработка этих договоренностей с американскими партнерами, чтобы документы максимально соответствовали национальным интересам Украины.

