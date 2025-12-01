Укр Рус
1 декабря, 02:46
"Многие беспокоились о наших выражениях лица": Кислица успокоил украинцев после переговоров

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Сергей Кислица призвал украинцев не волноваться из-за обеспокоенных выражений лиц украинской делегации во время переговоров во Флориде.
  • Переговоры между украинской и американской делегациями были содержательными и конструктивными.

Во Флориде 30 ноября состоялись переговоры по мирному урегулированию войны в Украине. В сети стали живо обсуждать распространенные фото, на которых представители украинской делегации имели обеспокоенный вид. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который принимал участие во встрече сторон, обратился к украинцам после волны обсуждений в соцсетях.

Сергей Кислица написал в сети X, что не стоит так волноваться из-за сосредоточенности лиц представителей украинской делегации, передает 24 Канал.

Актуально "Обо всех вопросах говорили откровенно": Зеленский высказался о мирных переговорах в Майами

Как Кислица прокомментировал переговоры?

В соцсетях он опубликовал совместное фото с госпожой послом Украины в США Ольгой Стефанишиной, где оба улыбаются. На фоне этого он призвал граждан сохранять спокойствие.

Поскольку многие выразили столько интереса и обеспокоенности относительно наших выражений лица. Не волнуйтесь! Сохраняйте спокойствие и оставайтесь украинцами, как и мы с Ольгой Стефанишиной,
– написал дипломат.

Реакция появилась после того, как в СМИ распространили фото с начала встречи украинской и американской делегаций, на котором Кислица и Стефанишина выглядели заметно напряженными.


Та самая фотография, что обеспокоила украинцев / Фото Общественного

Кстати, о настроении еще одного из участников переговоров ранее тоже писали в СМИ. Речь идет о Стиве Уиткоффе, который сначала выглядел довольно уставшим. Однако под конец встречи стал значительно бодрее.

Какие итоги встречи?

  • Впечатления самого Кислицы остались положительными. Он подчеркнул, что старт встречи между украинской и американской делегациями прошел очень удачно. Так, разговор был оживленным, содержательным и конструктивным. Кислица также отдельно отметил эффективное лидерство Марко Рубио и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.

  • Со своей стороны госсекретарь США Марко Рубио отметил "значительный прогресс" в диалоге. Он подчеркнул, что, несмотря на сложность процесса, встречи были продуктивными.

  • По данным The Wall Street Journal, во время переговоров стороны обсуждали вопросы проведения выборов в Украине и возможные территориальные обмены между Украиной и Россией.

  • После завершения встречи Рубио сообщил, что на следующей неделе спецпосланник США Стив Уиткофф отправится в Москву для переговоров с российской стороной, добавив, что Вашингтон также учитывает позицию Кремля в процессе урегулирования.