"Многие беспокоились о наших выражениях лица": Кислица успокоил украинцев после переговоров
- Сергей Кислица призвал украинцев не волноваться из-за обеспокоенных выражений лиц украинской делегации во время переговоров во Флориде.
- Переговоры между украинской и американской делегациями были содержательными и конструктивными.
Во Флориде 30 ноября состоялись переговоры по мирному урегулированию войны в Украине. В сети стали живо обсуждать распространенные фото, на которых представители украинской делегации имели обеспокоенный вид. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который принимал участие во встрече сторон, обратился к украинцам после волны обсуждений в соцсетях.
Сергей Кислица написал в сети X, что не стоит так волноваться из-за сосредоточенности лиц представителей украинской делегации, передает 24 Канал.
Как Кислица прокомментировал переговоры?
В соцсетях он опубликовал совместное фото с госпожой послом Украины в США Ольгой Стефанишиной, где оба улыбаются. На фоне этого он призвал граждан сохранять спокойствие.
Поскольку многие выразили столько интереса и обеспокоенности относительно наших выражений лица. Не волнуйтесь! Сохраняйте спокойствие и оставайтесь украинцами, как и мы с Ольгой Стефанишиной,
– написал дипломат.
Реакция появилась после того, как в СМИ распространили фото с начала встречи украинской и американской делегаций, на котором Кислица и Стефанишина выглядели заметно напряженными.
Та самая фотография, что обеспокоила украинцев / Фото Общественного
Кстати, о настроении еще одного из участников переговоров ранее тоже писали в СМИ. Речь идет о Стиве Уиткоффе, который сначала выглядел довольно уставшим. Однако под конец встречи стал значительно бодрее.
Какие итоги встречи?
Впечатления самого Кислицы остались положительными. Он подчеркнул, что старт встречи между украинской и американской делегациями прошел очень удачно. Так, разговор был оживленным, содержательным и конструктивным. Кислица также отдельно отметил эффективное лидерство Марко Рубио и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.
Со своей стороны госсекретарь США Марко Рубио отметил "значительный прогресс" в диалоге. Он подчеркнул, что, несмотря на сложность процесса, встречи были продуктивными.
По данным The Wall Street Journal, во время переговоров стороны обсуждали вопросы проведения выборов в Украине и возможные территориальные обмены между Украиной и Россией.
После завершения встречи Рубио сообщил, что на следующей неделе спецпосланник США Стив Уиткофф отправится в Москву для переговоров с российской стороной, добавив, что Вашингтон также учитывает позицию Кремля в процессе урегулирования.