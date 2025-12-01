"Багато хто турбувався про наші вирази обличчя": Кислиця заспокоїв українців після перемовин
- Сергій Кислиця закликав українців не хвилюватися через стурбовані вирази облич української делегації під час переговорів у Флориді.
- Перемовини між українською та американською делегаціями були змістовними та конструктивними.
У Флориді 30 листопада відбулися переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні. У мережі стали жваво обговорювати поширені фото, на яких представники української делегації мали стурбований вигляд. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який брав участь у зустрічі сторін, звернувся до українців після хвилі обговорень у соцмережах.
Сергій Кислиця написав у мережі X, що не варто так хвилюватися через зосередженість облич представників української делегації, передає 24 Канал.
Як Кислиця прокоментував перемовини?
У соцмережах він опублікував спільне фото з пані послом України у США Ольгою Стефанішиною, де обоє усміхаються. На тлі цього він закликав громадян зберігати спокій.
Оскільки багато хто висловив стільки інтересу та стурбованості щодо наших виразів обличчя. Не хвилюйтеся! Зберігайте спокій та залишайтеся українцями, як і ми з Ольгою Стефанішиною,
– написав дипломат.
Реакція з'явилася після того, як у ЗМІ поширили фото з початку зустрічі української та американської делегацій, на якому Кислиця та Стефанішина виглядали помітно напруженими.
Та сама світлина, що занепокоїла українців / Фото Суспільного
До речі, про настрій ще одного з учасників перемовин раніше теж писали у ЗМІ. Йдеться про Стіва Віткоффа, який спершу виглядав доволі втомленим. Однак під кінець зустрічі став значно бадьорішим.
Які підсумки зустрічі?
Враження самого Кислиці залишилися позитивними. Він підкреслив, що старт зустрічі між українською та американською делегаціями пройшов дуже вдало. Так, розмова була жвавою, змістовною й конструктивною. Кислиця також окремо відзначив ефективне лідерство Марко Рубіо й Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.
Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо відзначив "значний поступ" у діалозі. Він підкреслив, що, попри складність процесу, зустрічі були продуктивними.
За даними The Wall Street Journal, під час перемовин сторони обговорювали питання проведення виборів в Україні та можливі територіальні обміни між Україною і Росією.
Після завершення зустрічі Рубіо повідомив, що наступного тижня спецпосланець США Стів Віткофф вирушить до Москви для переговорів із російською стороною, додавши, що Вашингтон також враховує позицію Кремля у процесі врегулювання.