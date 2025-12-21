Сосредоточились на 4 ключевых документах: Умеров и Виткофф подытожили переговоры во Флориде

На днях в Майами проходили переговоры по мирному плану США. Сначала американская делегация встретилась с украинцами, затем – с россиянами, а затем снова – с представителями Киева.

Глава украинской делегации Рустем Умеров и спецпредставитель Трампа Стив Виткофф подвели итоги трехдневных переговоров в Майами, передает 24 Канал.

Что известно о переговорах США и Украины во Флориде?

По их словам, во время встречи стороны сосредоточились на четырех ключевых документах:

дальнейшей проработке 20-пунктного плана;

согласовании многостороннего рамочного соглашения о гарантиях безопасности;

согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США;

проработке экономического плана развития Украины.

Также дипломаты обсудили временные рамки и последовательность последующих шагов.

В заявлении отмечается, что обе стороны согласны с тем, что мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и надежным основанием для стабильного будущего.

Во время вечернего обращения 21 декабря Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная команда во Флориде подробно прорабатывает документы об окончании войны, гарантиях безопасности и восстановлении Украины, обсуждая и возможные сроки решений. На 21 декабря намечена очередная встреча с американцами. После переговоров президент будет ожидать доклада от Рустема Умерова и начальника Генштаба Андрея Гнатова.