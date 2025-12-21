Сосредоточились на 4 ключевых документах: Умеров и Виткофф подытожили переговоры во Флориде
- 19 – 21 декабря в Майами проходили переговоры США, Украины и Европы, а также США и России.
- Главы украинской и американской делегаций подытожили встречи во Флориде.
На днях в Майами проходили переговоры по мирному плану США. Сначала американская делегация встретилась с украинцами, затем – с россиянами, а затем снова – с представителями Киева.
Глава украинской делегации Рустем Умеров и спецпредставитель Трампа Стив Виткофф подвели итоги трехдневных переговоров в Майами, передает 24 Канал.
Что известно о переговорах США и Украины во Флориде?
По их словам, во время встречи стороны сосредоточились на четырех ключевых документах:
- дальнейшей проработке 20-пунктного плана;
- согласовании многостороннего рамочного соглашения о гарантиях безопасности;
- согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США;
- проработке экономического плана развития Украины.
Также дипломаты обсудили временные рамки и последовательность последующих шагов.
В заявлении отмечается, что обе стороны согласны с тем, что мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и надежным основанием для стабильного будущего.
Во время вечернего обращения 21 декабря Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная команда во Флориде подробно прорабатывает документы об окончании войны, гарантиях безопасности и восстановлении Украины, обсуждая и возможные сроки решений. На 21 декабря намечена очередная встреча с американцами. После переговоров президент будет ожидать доклада от Рустема Умерова и начальника Генштаба Андрея Гнатова.
- Напомним, что американцы подготовили обновленную версию мирного плана. Киев и Европа внесли в него свои коррективы.
- Отредактированный украинцами документ стороны рассмотрели на встречах во Флориде.
- По итогам переговоров во Флориде Владимир Зеленский заявил, что самыми трудными вопросами остаются – контроль над Донбассом, контроль над ЗАЭС и деньги на восстановление.
- 20 декабря с американцами во Флориде встретился спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев. После этого в Кремле сделали новое заявление. Россия отвергла поправки Украины и Европы в мирный план США.