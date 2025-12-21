Зосередились на 4 ключових документах: Умєров та Віткофф підсумували переговори у Флориді

Цими днями у Маямі відбувалися переговори щодо мирного плану США. Спершу американська делегація зустрілася з українцями, потім – з росіянами, а опісля знову – з представниками Києва.

Очільник української делегації Рустем Умєров та спецпредставник Трампа Стів Віткофф підбили підсумки триденних переговорів у Маямі, передає 24 Канал.

Дивіться також У Франції заявили, що скоро визначать формат можливої зустрічі Путіна і Макрона

Що відомо про переговори США та України у Флориді?

За їхніми словами, під час зустрічі сторони зосередилися на чотирьох ключових документах:

подальшому опрацюванні 20-пунктного плану;

узгодженні багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки;

узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США;

опрацюванні економічного плану розвитку України.

Також дипломати обговорили часові рамки й послідовність наступних кроків.

У заяві зазначається, що обидві сторони погоджуються з тим, що мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й надійною основою для стабільного майбутнього.