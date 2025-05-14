Так, Ермак подтвердил, что Зеленский готов прибыть на переговоры в Турцию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

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Ермак обсудил с Рубио переговоры в Турции

Глава ОП подтвердил готовность Владимира Зеленского прибыть на переговоры в Турцию переговоры в Турцию несмотря на то, что по состоянию на сейчас нет соответствующего подтверждения со стороны главы Кремля Путина.

Путь к миру должен начаться с прекращения огня. И в России такое решение может принять только Путин,

– отметил он.

Кроме этого, Ермак поблагодарил за конструктивный диалог с американской командой, начатый 11 марта в Джидде, и заверил в последовательной позиции Украины. Ермак подчеркнул, что наше государство неоднократно демонстрировало свою готовность к полному, безусловному прекращению огня и достижению справедливого и длительного мира.

По словам руководителя ОП, недавнее заявление Трампа о его возможном присутствии на встрече в Турции является важным сигналом для руководства России и может иметь решающее значение для обеспечения конструктивных переговоров.

"Одновременное присутствие лидеров США, Украины и России могло бы стать важным шагом на пути к настоящим переговорам о завершении войны, – подчеркнул Ермак.

Известно, что стороны также договорились поддерживать постоянный диалог для координации совместных действий и согласования позиций накануне важных международных мероприятий.