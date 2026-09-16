Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал в интервью "Европейской правде".

Почему Польша хочет быть за столом переговоров?

Сикорский пояснил, что Варшава стремится к тесному участию в переговорном процессе из соображений безопасности страны. По его словам, Польша – единственное государство в Европе, которое граничит как с Россией, так и с Украиной.

Польша – единственная страна в Европе, граничащая как с Россией, так и с Украиной. Мы также доставляем (речь идет о том, что Польша предоставляет транзит. – ЕП) 95% всей помощи Украине и обеспечиваем безопасность хаба в Ясоньце, без которого вы бы не получили эту помощь. Кроме того, результаты переговоров о мире будут напрямую влиять на Польшу,

– отметил министр.

Он также обратил внимание на военную роль Польши в НАТО и ее оборонные расходы.

"Мы тратим 50 миллиардов долларов в год на прямые оборонные нужды. Если учесть сопутствующие расходы, то еще больше. У нас больше танков и больше боеготовых бригад, чем у Германии, Франции и Великобритании вместе взятых. Поэтому – да, мы считаем, что с нами должны советоваться", – сказал Сикорский.

Глава польского МИД отметил, что среди возможных форматов Варшава больше всего поддерживает так называемую "европейскую пятерку".

Нам больше всего нравится формат "Е5", в который входят страны южного, северного и восточного направлений. Времена, когда Западная Европа самостоятельно определяла безопасность Восточной Европы, должны остаться в истории как плохой пример,

– подчеркнул он.

Сикорский в последние дни также заявлял о тесной связи безопасности Польши и Украины. В частности, после недавних российских атак вблизи польской границы он подчеркивал, что Варшава готовится к возможным новым провокациям.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае нападения России его страна могла бы довольно быстро победить агрессора. Польша якобы имеет преимущество над Россией в воздушных силах.