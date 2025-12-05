В США закончилась встреча украинской и американской делегаций, – СМИ

4 декабря украинская делегация отправилась на переговоры в США. На утро 5 декабря стало известно, что встреча закончилась.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники Суспильного.

Что известно о переговорах в США?

Встреча украинской и американской делегации проходила в Майами.

Около 5 утра по украинскому времени стало известно о ее окончании.

Напомним, что делегация отправилась в США 4 декабря во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

Член делегации и заместитель главы ОП Александр Бевз сообщал, что украинская сторона хотела узнать, как о результатах встречи Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и об обсуждении этого визита с Трампом и его командой.

