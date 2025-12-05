Укр Рус
5 грудня, 07:01
У США закінчилася зустріч української та американської делегацій, — ЗМІ

Софія Рожик
Основні тези
  • Зустріч української та американської делегацій у Маямі завершилася.
  • Делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим вирушила до США напередодні, щоб дізнатися про результати зустрічі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у Москві.

4 грудня українська делегація вирушила на переговори до США. На ранок 5 грудня стало відомо, що зустріч закінчилася.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела Суспільного.

Що відомо про переговори у США?

Зустріч української та американської делегації проходила у Маямі. 

Близько 5 ранку за українським часом стало відомо про її закінчення.

Нагадаємо, що делегація вирушила до США 4 грудня на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

Член делегації та заступник глави ОП Олександр Бевз повідомляв, що українська сторона хотіла дізнатися про результати зустрічі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у Москві та про обговорення цього візиту з Трампом і його командою.

Мирні переговори: останні новини

  • Західні ЗМІ писали, що у процесі перемовин щодо закінчення війни в Україні наразі обговорюються 4 окремі елементи: суверенітет, території, економічне співробітництво та європейська безпека.

  • Але Росія не виявляє бажання укласти мир. Навпаки Путін заявив, що "у будь-якому випадку звільнить" Донбас та "Новоросію" військовим чи іншим шляхом. 

  • Переговори з Віткоффом і Кушнером у Москві він назвав "дуже корисними", але зазначив, що не погоджується з деякими пунктами мирного плану.

  • А президент України Володимир Зеленський підкреслював, що Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Водночас вона й надалі налаштована працювати конструктивно з усіма партнерами задля досягнення справедливого миру. 