Пора положить конец войне, – Зеленский о готовности Индии выступить посредником в переговорах

Стороны также обсудили вопросы дипломатии. Об этом 9 ноября сообщил президент Украины в своем телеграм-канале.

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Роль Индии в урегулировании и продовольственной безопасности

По словам Зеленского, Украина неизменно придерживается конструктивного подхода к переговорам и ожидает от России такой же готовности к деэскалации.

Господин премьер-министр не раз говорил, в том числе и российскому лидеру, что сейчас пора заканчивать войну, а не продолжать ее– подчеркнул украинский лидер.

Особое внимание в ходе диалога было уделено проблеме российского блокирования зернового экспорта через акваторию Черного моря. Зеленский отметил, что от заблокированных морских коридоров страдает как экономика самой России, так и продовольственная стабильность других стран.

Важно, чтобы Индия определила, какими своими шагами и диалогом с другими лидерами она может способствовать приближению конца войны– добавил глава государства.

Стороны договорились, что профильные группы будут поддерживать связь для развития двусторонних отношений.

Напомним, в начале октября глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что Нью-Дели ведет переговоры с Киевом и Москвой о разблокировании экспорта агропродукции и о прекращении атак на гражданское судоходство в Черном море.