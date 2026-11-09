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Пора положить конец войне, – Зеленский о готовности Индии выступить посредником в переговорах

Дария Черныш
Зеленский о результатах переговоров с премьер-министром Индии

Зеленский о результатах переговоров с премьер-министром Индии / Офис Президента

Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Индийская сторона подтвердила готовность выступить посредником в налаживании экспорта украинского зерна через Черное море.

Стороны также обсудили вопросы дипломатии. Об этом 9 ноября сообщил президент Украины в своем телеграм-канале.

 
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По словам Зеленского, Украина неизменно придерживается конструктивного подхода к переговорам и ожидает от России такой же готовности к деэскалации.

Господин премьер-министр не раз говорил, в том числе и российскому лидеру, что сейчас пора заканчивать войну, а не продолжать ее– подчеркнул украинский лидер.

Особое внимание в ходе диалога было уделено проблеме российского блокирования зернового экспорта через акваторию Черного моря. Зеленский отметил, что от заблокированных морских коридоров страдает как экономика самой России, так и продовольственная стабильность других стран.

Важно, чтобы Индия определила, какими своими шагами и диалогом с другими лидерами она может способствовать приближению конца войны– добавил глава государства.

Стороны договорились, что профильные группы будут поддерживать связь для развития двусторонних отношений.

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Напомним, в начале октября глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что Нью-Дели ведет переговоры с Киевом и Москвой о разблокировании экспорта агропродукции и о прекращении атак на гражданское судоходство в Черном море.

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