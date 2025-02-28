Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи в эфире национального маратона.

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Кто должен быть за столом переговоров

Зеленский рассказал, кого хочет видеть за столом переговоров.

Я считаю, что все понимают, что никто так, как украинцы, не хочет остановить войны. Но любые переговоры для нас могут быть понятны, если будут две стороны. Это не война между США и Россией. Это война России против Украины, против украинского народа. Эти две стороны должны встретиться, сесть за стол переговоров,

– сказал украинский президент.

Тогда к переговорам могут присоединиться США как самый сильный партнер Украины.

За столом переговоров также должна быть Европа.

"Европа там должна быть... Она для нас очень важна, потому что мы защищаем Европу, все европейцы признают, что мы – линия обороны, что мы – оборонительный рубеж. Поэтому они там помогают", – добавил Зеленский.

Также он высказался об участии в переговорном процессе НАТО и страны Балтии. Особенно глава государства отметил последних, потому что они "были в СССР и Путин теперь хочет обратно затянуть их под свое иго".