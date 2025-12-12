Интересно, – эксперт о якобы готовности Украины вывести войска с Донбасса
- Украина, согласно данным западных медиа, вроде бы допускает вариант вывода ВСУ из Донецкой области, если на такой шаг пойдет и Россия.
- Враг на фоне переговоров, которые осуществляются при посредничестве США, заваливает линию фронта многочисленной живой силой, которой украинские защитники пытаются противостоять.
Украина вроде бы рассматривает возможность вывода своих войск из Донецкой области, как то предлагает "мирный план" США, но при условии, если российская армия тоже покинет этот регион. Переговоры Украина и Россия ведут сейчас не напрямую, а с США, которые вряд ли понимают, как гарантировать перемирие, чтобы россияне его не нарушили.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, отметив, что, США делают странные заявления относительно гарантий безопасности.
Россия на фоне переговоров усиливает штурмы
Соединенные Штаты, по словам Лакийчука, успокаивают украинскую сторону, что обезопасят ее и что Россия якобы не будет нарушать перемирие. Одновременно с этим в сторону Украины заявляют, что если она нарушит режим прекращения огня, то будут соответствующие последствия для нее со стороны американцев. Он отметил, что ситуация сейчас складывается так, что переговоры происходят не российско-украинские, а американо-украинские.
Интересно. Если послушать президента Трампа, то трудно сказать, что он имеет какую-то конкретную позицию. Переговоры очевидно будут продолжаться, но надеяться надо на наши Силы обороны,
– подчеркнул Лакийчук.
Он отметил, что пока СОУ стоят на своих позициях, Украина держится. Если врагу удастся переломить ситуацию на фронте, то, по словам Лакийчука, никакие переговоры уже не будут нужны, Путин просто отвергнет диалог с Трампом.
"Надежда и расчет должен делаться на наших защитников, на их способность сдержать вражеское нашествие. Тактика России сейчас заключается в том, чтобы завалить своей живой силой линию фронта, чтобы заставить Украину все это сдерживать, не дать возможности продемонстрировать способность к контрнаступательным действиям", – объяснил Лакийчук.
Заметьте! Политолог Олег Лесной считает, что концепция США, в которой они ожидают вывода с Донбасса ВСУ, но не требуют соответствующих действий от России является несправедливой, а значит будет недейственной. Он подчеркнул, что Украина должна апеллировать к международному праву.
Мирные переговоры: какие заявления делают стороны?
Американский президент заверил, что США позаботятся о гарантиях безопасности для Украины после прекращения огня. Трамп подчеркнул, что это крайне важная составляющая для подписания мирного соглашения. Он также озвучил, что Вашингтон якобы уже был приближен к этому, но Зеленскому, с его слов, американский мирный план оказался не по нраву. Трамп заметил, что понимает сложность процесса, ведь придется делить территории.
- Зеленский заявил, что по поводу вопроса территориальных уступок должно дать свой ответ украинское общество. Он предположил, что голосование может быть в форме референдума. По его словам, американский "мирный план" предлагает Украине выйти из Донбасса, а России покинуть оккупированные ею части Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей. По Херсонской и Запорожской, бои должны прекратить на линии соприкосновения. Продолжается обсуждение статуса ЗАЭС и Донетчины.
- Кремль передал Вашингтону свои предложения по так называемым коллективным гарантиям безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина должна быть нейтральной и безъядерной страной, а если на ее территории появятся миротворцы из Европы, то они, по его словам, будут расцениваться, как законная военная цель России.