Полковник США сказал, что сдержит Россию от нового нападения на Украину после подписания соглашения

Западные партнеры Украины ведут дискуссии о вариантах мирного плана завершения российско-украинской войны. Однако ни американский, ни европейский план не предусматривает возможности размещения своих войск на территории нашего государства.

Говорится лишь о возможности применения пятой статьи НАТО, как гарантии безопасности для Украины со стороны США. Полковник США в отставке Джон Свит рассказал 24 Каналу, что Киев усвоил урок из Будапештского меморандума – гарантии безопасности не обязательно являются таковыми, если они не имеют юридической силы и не закреплены в договоре.

Что не даст России напасть снова, если будет завершение огня?

Джон Свит считает, что единственное, что может помешать России снова вторгнуться в Украину после прекращения огня – это присутствие солдат НАТО на украинской территории.

Это будет означать, что им (россиянам – 24 Канал) придется столкнуться с ними, а это означает войну. Если же эти силы будут с другой стороны украинской границы, то Россия сможет захватить Украину,

– высказался он.

Именно поэтому украинское правление, кроме гарантий безопасности, ищет чего-то большего. Полковник США в отставке заметил, что говорится о бесполетной зоне, которая не позволит российским самолетам и беспилотникам заходить в воздушное пространство Украины.

Для этого нашему государству нужно высокоточное вооружение, которое бы противостояло таким попыткам оккупантов. Кроме этого, важно, чтобы Киев имел все необходимые разведданные, которые сообщали бы о возможных намерениях Кремля.

Также, по словам Джона Свита, необходимо, чтобы страны-партнеры Украины юридически согласовали это все перед подписанием возможного мирного договора с Россией.

