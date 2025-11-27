Полковник США сказав, що стримає Росію від нового нападу на Україну після підписання угоди

Західні партнери України ведуть дискусії щодо варіантів мирного плану завершення російсько-української війни. Однак ні американський, ні європейський план не передбачає можливості розміщення своїх військ на території нашої держави.

Мовиться лише про можливість застосування п'ятої статті НАТО, як гарантії безпеки для України зі сторони США. Полковник США у відставці Джон Світ розповів 24 Каналу, що Київ засвоїв урок із Будапештського меморандуму – гарантії безпеки не обов'язково є такими, якщо вони не мають юридичної сили та не закріплені у договорі.

Що не дасть Росії напасти знову, якщо буде завершення вогню?

Джон Світ вважає, що єдине, що може завадити Росії знову вдертися в Україну після припинення вогню – це присутність солдатів НАТО на українській території.

Це означатиме, що їм (росіянам – 24 Канал) доведеться зіткнутися з ними, а це означає війну. Якщо ж ці сили будуть з іншої сторони українського кордону, то Росія зможе захопити Україну,

– висловився він.

Саме тому українське правління, окрім гарантій безпеки, шукає чогось більшого. Полковник США у відставці зауважив, що мовиться про безпольотну зону, яка не дозволить російським літакам та безпілотником заходити в повітряний простір України.

Для цього нашій державі потрібне високоточного озброєння, яке б протистояли таким спробам окупантів. Окрім цього, важливо, щоб Київ мав всі необхідні розвіддані, які повідомляли б про можливі наміри Кремля.

Також, за словами Джона Світа, необхідно, щоб країни-партнери України юридично узгодили це все перед підписанням можливого мирного договору з Росією.

