Это единственный способ, – ветеран назвал условие, при котором Путин согласится на мир

Американская сторона, которая стремится к скорейшему завершению войны в Украине, на днях провела переговоры с Путиным в Кремле. Сейчас обсуждается "мирный план", который бы приблизил это. Для России ныне ситуация очень сложная.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил бывший снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец Международного легиона Мэтью Сэмпсон, подчеркнув, что никакого "мирного соглашения" не стоит подписывать, пока все украинские дети, которых вывезла Россия, не будут возвращены домой. Он отметил, что их нельзя использовать на переговорах как оружие.

Россия не должна выходить из-под давления США

Команда Трампа осуществляет челночную дипломатию, ведет отдельные переговоры с украинской и российской стороной, обсуждая положения, которые должны содержаться в "мирном плане". По мнению Мэтью Сэмпсона, сегодня единственный вариант, при котором Путин действительно согласится на мирное соглашение – это если Запад будет осуществлять очень мощное давление на Россию. Речь идет о введении дополнительных санкций.

Мы их активно продвигаем в Конгрессе, чтобы усилить давление на Россию. Это единственный способ заставить ее сесть за стол переговоров, если у нее не будет других финансовых вариантов, чтобы в дальнейшем удерживать свою экономику, которая на грани краха, и избежать того, что было в 1991 году, когда СССР развалился,

– озвучил Сэмпсон.

Ветеран отметил, что введенные месяц назад американские санкции имели результат и сейчас негативно влияют на Россию. Это, по его словам, огромный плюс и именно это заставляет российскую сторону приближаться к переговорному столу.

Мирные переговоры: какие заявления звучат от России?