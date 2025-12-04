Це єдиний спосіб, — ветеран назвав умову, за якої Путін погодиться на мир

Американська сторона, яка прагне скорішого завершення війни в Україні, днями провела переговори з Путіним у Кремлі. Наразі обговорюється "мирний план", який би наблизив це. Для Росії зараз ситуація дуже складна.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив колишній снайпер морської піхоти США, ветеран та доброволець Міжнародного легіону Метью Семпсон, підкресливши, що жодної "мирної угоди" не варто підписувати, доки всі українські діти, яких вивезла Росія, не будуть повернуті додому. Він наголосив, що їх не можна використовувати на переговорах як зброю.

Росія не повинна виходити з-під тиску США

Команда Трампа здійснює човникову дипломатію, веде окремі переговори з українською та російською стороною, обговорюючи положення, які мали б міститися у "мирному плані". На думку Метью Семпсона, сьогодні єдиний варіант, за якого Путін справді погодиться на мирну угоду – це якщо Захід здійснюватиме дуже потужний тиск на Росію. Мовиться про введення додаткових санкцій.

Ми їх активно просуваємо в Конгресі, аби посилити тиск на Росію. Це єдиний спосіб змусити її сісти за стіл переговорів, якщо в неї не буде інших фінансових варіантів, щоб надалі утримувати свою економіку, яка на межі краху, і уникнути того, що було в 1991 році, коли СРСР розвалився,

– озвучив Семпсон.

Ветеран наголосив, що введенні місяць тому американські санкції мали результат і нині негативно впливають на Росію. Це, з його слів, величезний плюс і саме це змушує російську сторону наближатися до переговорного столу.

Мирні переговори: які заяви звучать від Росії?