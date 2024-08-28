Китай призвал больше стран поддержать его мирный план для Украины после серии дипломатических переговоров с Индонезией, Бразилией и Южной Африкой. По словам посланника Ли Хуэя, эти три страны являются представителями Глобального Юга и "важными силами в продвижении мира в мире".

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Война изменила характер

Посланник Китая отметил, что эти страны поддерживают связь как с Россией, так и с Украиной. Они стремятся к политическому урегулированию "кризиса" путем диалога и переговоров.

Говорится о мирном плане, который ранее предложили Китай и Бразилия. Он предусматривает мирную конференцию с участием Украины и России, без расширения военных действий. Китай и Россия отсутствовали на саммите мира в Швейцарии в июне. Россию не приглашали, а Китай отказался.

Несмотря на то, что дипломатический диалог между Россией и Украиной пока не кажется возможным, война изменила свой характер. Это связано с тем, что Украина проводит операцию в Курской области, ведь это показало уязвимость России.

Ли Хуэй обратил внимание на это и раскритиковал западную поддержку Украины. По его убеждениям, западные страны продолжают смягчать условия для ударов по российской территории. США и НАТО назвали Китай "соучастником" России в войне, обвиняя его в поставках оборудования и технологий, которые Россию использует для того, чтобы атаковать Украину.