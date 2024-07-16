К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны. Об этом специалисты ISW написали в очередном своем отчете, анализируя публикации в западных СМИ.

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ISW проанализировало отношение ЕС к "мирным инициативам" Орбана

Специалисты отметили, что негативную реакцию у европейских политиков вызвали визиты Орбана в Украину, Россию, Китай и США, где тот пытался поднять тему переговоров по войне России против Украины.

В отчете говорится, что представитель Комиссии ЕС Эрик Мамер 15 июля заявил, что из-за недавних действий Орбана лидеры Европейского Союза, включая президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, не будут участвовать в неформальных встречах под руководством Венгрии.

В тот же день издание Politico, ссылаясь на неназванных дипломатов ЕС, сообщило, что верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель проведет "официальное" заседание совета по иностранным делам одновременно с саммитом по иностранным делам Венгрии в Будапеште в конце августа 2024 года.

Таким образом министры иностранных дел стран ЕС ххотят "послать четкий сигнал, что Венгрия не выступает от имени ЕС".

Министр по делам ЕС Швеции Джессика Росволл сообщила Reuters 11 июля, что Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша будут направлять государственных служащих только на заседания правительства, связанные с председательством Венгрии в Совете ЕС в июле 2024 года, и что другие страны Евросоюза рассматривают подобное решение.

Напомним, что Виктор Орбан ездил в российскую столицу в пятницу, 5 июля. Там он и встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Однако вояж венгерского премьера не получил одобрения со стороны мировых лидеров. Как они отреагировали, читайте в материале 24 Канала.