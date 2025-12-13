Это самоубийство, – аналитик об одном из худших требований к Украине в мирном плане Трампа
- США стремятся, чтобы Украина пошла на территориальные уступки и скорее согласилась на "мирный план" для завершения войны.
- Аналитик по нацбезопасности Марк Тот считает, что такое решение будет означать капитуляцию Украины и объяснил, какие угрозы оно несет.
Вашингтон ожидает от Зеленского, чтобы тот как можно быстрее одобрил "мирный план" США, который содержит пункт о выводе ВСУ из Донетчины. Для Украины нынешний период непростой, она испытывает на себе огромное давление со стороны Трампа и его окружения. Оно призван на то, чтобы заставить наше государство фактически капитулировать.
Об этом в интервью 24 Каналу отметил аналитик по нацбезопасности Марк Тот, подчеркнув, что особенно это давление ощущается от Уиткоффа и Кушнера, которые в составе переговорной группы США.
Какие риски будут, если Украина отдаст Донбасс?
Аналитик по нацбезопасности отметил, что Донбасс не сдается, Силы обороны Украины продолжают удерживать там оборону. Он подчеркнул, что это крайне важный "пояс крепостей".
Далее между ним, Киевом и Одессой ничего нет. Об этом сообщает ISW. Будут катастрофические последствия для военной сферы. По сути президент Трамп просит Украину совершить военное и национальное самоубийство, а это недопустимо,
– заметил Марк Тот.
Он убежден, что если это произойдет и украинские войска пойдут на такую уступку и покинут Донецкую область, это будет означать капитуляцию не только для Украины, но и для всей Европы. Тогда, по его словам, Путин начнет доминировать на европейском континенте.
"Мы это знаем, опираясь на недавно обнародованную стратегию национальной безопасности США. Трамп оставляет Европу на произвол судьбы, отказываясь от лидерства США в НАТО. Приняты временные меры. Конгресс установил минимальный уровень численности войск в законе об ассигнованиях на оборону", – рассказал Марк Тот.
Аналитик по нацбезопасности подытожил, что сегодня нависла реальная опасность и ныне решается судьба не только Украины, но и Европы.
К сведению! Президент Украины считает, что украинский народ должен высказать свое мнение относительно допустимости территориальных уступок. Зеленский заявил, что можно рассмотреть вариант проведения среди украинцев голосования в формате референдума.
От Украины ожидают отдать Донбасс: как это комментируют эксперты?
Политолог Владимир Фесенко убежден, что предложение США вывести ВСУ из Донецкой области будет ловушкой для Украины. Он прогнозирует, что если это произойдет, то не будет означать завершение войны, а только перемирие. А вот дальше Россия будет выдвигать новые требования. Они уже будут касаться Херсонщины и Запорожья.
Политолог Валентин Гладких назвал абсурдной идею отдать России под формально юридический контроль земли, которые она не смогла захватить военным путем. Он считает, что надо обсуждать различные сценарии. В частности о возможности создать там демилитаризованную зону или предусмотреть там пребывание войск с обеих сторон.