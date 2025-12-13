Це самогубство, – аналітик про одну з найгірших вимог до України у мирному плані Трампа

Вашингтон очікує від Зеленського, аби той якнайшвидше схвалив "мирний план" США, який містить пункт про виведення ЗСУ з Донеччини. Для України нинішній період непростий, вона відчуває на собі величезний тиск з боку Трампа і його оточення. Він покликаний на те, аби змусити нашу державу фактично капітулювати.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив аналітик з нацбезпеки Марк Тот, підкресливши, що особливо цей тиск відчувається від Віткоффа і Кушнера, які у складі переговорної групи США.

Які ризики будуть, якщо Україна віддасть Донбас?

Аналітик з нацбезпеки зазначив, що Донбас не здається, Сили обоони України продовжують утримувати там оборону. Він наголосив, що це вкрай важливий "пояс фортець".

Далі між ним, Києвом та Одесою нічого немає. Про це повідомляє ISW. Будуть катастрофічні наслідки для військової сфери. По суті президент Трамп просить Україну вчинити військове і національне самогубство, а це недопустимо,

– зауважив Марк Тот.

Він переконаний, що якщо це станеться і українські війська підуть на таку поступку й покинуть Донеччину, це означатиме капітуляцію не тільки для України, але і для всієї Європи. Тоді, з його слів, Путін почне домінувати на європейському континенті.

"Ми це знаємо, опираючись на нещодавно оприлюднену стратегію національної безпеки США. Трамп залишає Європу напризволяще, відмовляючись від лідерства США в НАТО. Ухвалені тимчасові заходи. Конгрес встановив мінімальний рівень чисельності військ в законі про асигнування на оборону", – розповів Марк Тот.

Аналітик з нацбезпеки підсумував, що сьогодні нависла реальна небезпека і сьогодні вирішується доля не тільки України, а й Європи.

До відома! Президент України вважає, що український народ повинен висловити свою думку стосовно допустимості територіальних поступок. Зеленський заявив, що можна розглянути варіант проведення серед українців голосування у форматі референдуму.

Від України очікують віддати Донбас: як це коментують експерти?