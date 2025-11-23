Путин об этом не упомянул: военный обозреватель указал на скрытую угрозу в отношении "мирного плана" США
- Военный обозреватель Иван Тимочко отметил, что Путин и Трамп надеются на ослабление Украины из-за внутренних проблем, чтобы заставить ее принять "мирный план".
- Один из пунктов этого плана касается сокращения численности ВСУ, что требовать от суверенной Украины ни США, ни Россия не имеют права.
В "мирном плане", принятия которого Трамп ожидает от Зеленского, изложены все те пункты, которые Россия военным путем достичь так и не смогла. Требование к сокращению армии в суверенном государстве, как указывается в одном из 28 пунктов плана, никто не имеет права выдвигать.
Об этом в эфире 24 Канала отметил военный обозреватель Иван Тимочко, добавив, что это возможно только, если эта армия капитулировала, чего в отношении ВСУ и близко не просматривается.
Какие риски несет одобрение Украиной "мирного плана"?
Трамп и Путин спешат до того времени, как Украине удастся преодолеть ряд своих вызовов. В частности, относительно перехода на европейское оружие. Кроме того, Европа сегодня консолидируется и так выглядит, что отходит от зависимости и контроля США.
"Мне трудно посчитать те миллиарды или триллионы долларов, обещанных Россией как откупные за Украину возможно не напрямую Трампу, но его окружению. Сложно представить, что пообещал Путин за Украину для того, чтобы ее заставили уступить российским требованиям публично. Путин априори не может признать своего стратегического поражения в Украине", – отметил Тимочко.
Недавно российский диктатор сделал заявление о том, что Россия готова к мирным переговорам, но ни слова о прекращении огня он не озвучил. Как пояснил военный обозреватель, на практике это означает, что он всегда будет иметь основание даже несмотря на мир атаковать Украину, обосновывая это тем, что наше государство не передало те территории, которые Россия внесла в свою конституцию.
Тимочко отметил, что Путин, как и Трамп, надеются, что Украина будет ослабленной из-за внутренних проблем и поэтому согласится на их внешние влияния. Поэтому, на его взгляд, украинцам надо консолидироваться и показать готовность сопротивляться.
Так, каждый хочет мира, но мы должны понимать, что если сейчас нас заставят, то агрессор в дальнейшем будет хотеть заставлять все больше, всегда будет говорить, что виноваты мы. Мы можем защищаться и должны это делать,
– подытожил Тимочко.
"Мирный план": как развиваются события?
Трамп ожидает ответа на "мирный план" от украинского лидера Зеленского до 27 ноября. В США эта дата приходится на День благодарения. Он отметил, что Украина должна была бы еще несколько лет назад принять мирное соглашение.
23 ноября в Женеве должны пройти переговоры по "мирному плану" при участии представителей Украины, Европы, США. От американцев прибудут министр армии США Дрисколл, спецпосланник американского лидера Уиткофф и госсекретарь Рубио. От Европы – советники по нацбезопасности Германии, Франции, Великобритании.
Европа планирует изменить ряд пунктов плана и собраться для обсуждения этого. Президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил 27 европейских лидеров к разговору, который запланирован 24 ноября.