Путін про це не згадав: військовий оглядач вказав на приховану загрозу щодо "мирного плану" США

В "мирному плані", прийняття якого Трамп очікує від Зеленського, викладені всі ті пункти, які Росія військовим шляхом досягнути так і не змогла. Вимогу до скорочення армії в суверенній державі, як вказується в одному з 28 пунктів плану, ніхто не має права висувати.

Про це в етері 24 Каналу наголосив військовий оглядач Іван Тимочко, додавши, що це можливо тільки, якщо ця армія капітулювала, чого стосовно ЗСУ і близько не проглядається.

Які ризики несе схвалення Україною "мирного плану"?

Трамп і Путін поспішають до того часу, як Україні вдасться подолати низку своїх викликів. Зокрема, щодо переходу на європейську зброю. Крім того, Європа сьогодні консолідується і так виглядає, що відходить від залежності й контролю США.

"Мені важко порахувати ті мільярди чи трильйони доларів, обіцяних Росією як відкупні за Україну можливо не напряму Трампу, але його оточенню. Складно уявити, що пообіцяв Путін за Україну для того, аби її змусили поступитися російським вимогам публічно. Путін апріорі не може визнати своєї стратегічної поразки в Україні", – зазначив Тимочко.

Нещодавно російський диктатор зробив заяву про те, що Росія готова до мирних переговорів, але жодного слова про припинення вогню він не озвучив. Як пояснив військовий оглядач, на практиці це означає, що він завжди матиме підставу навіть попри мир атакувати Україну, обґрунтовуючи це тим, що наша держава не передала ті території, які Росія внесла до своєї конституції.

Тимочко зауважив на тому, що Путін, як і Трамп, сподіваються, що Україна буде ослабленою через внутрішні негаразди й тому погодиться на їхні зовнішні впливи. Тому, на його погляд, українцям треба консолідуватись і показати готовність чинити спротив.

Так, кожен хоче миру, але ми маємо розуміти, що якщо зараз нас примусять, то агресор надалі буде хотіти примушувати все більше, завжди казатиме, що винні ми. Ми можемо захищатися і маємо це робити,

– підсумував Тимочко.

"Мирний план": як розвиваються події?