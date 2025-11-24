Жесткие требования Трампа: реально ли завершить войну до конца 2025 года

США вместе с Россией представили свой "мирный план" с достаточно жесткими требованиями к Украине. После этого Европа показала собственные пункты к своему плану, который предусматривает гарантии безопасности для Украины. Однако шансы на то, что Россия это подпишет, минимальны.

Более того, даже, если Кремль согласится на такой план, он его не сдержит. Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман, отметив, что надеяться на мир до конца года не стоит.

Реально ли завершить войну до конца 2025 года?

Ветеран российско-украинской войны объяснил, что российский менталитет сильно отличается от украинского, который является европейским. В "мирном плане" США, который фактически является российским, есть 28 пунктов с требованиями от Украины, которые противоречат нашим интересам.

В то же время европейцы показали свой мирный план, где есть довольно наивный пункт о том, что Россия будет обязана на законодательном уровне подтвердить, что она не будет нападать ни на Украину, ни на европейские страны в будущем.

По моему мнению, никто ничего не подпишет. По крайней мере, Россия. Не стоит ожидать, что война завершится в этом году,

– подчеркнул он.

По словам Гетьмана, довольно странно верить в то, что Россия будет придерживаться подобных соглашений. Мы уже имели опыт с Будапештским меморандумом и Минскими соглашениями.

Более того, Кремль не выполняет и свои законы. В частности, стоит вспомнить Курскую операцию – из-за этого Москва должна была объявить в стране военное положение. Однако она этого не сделала.

Интересно! Политтехнолог Тарас Загродний высказал мнение о том, что сейчас Украине стоит затягивать время и сосредоточиться на производстве собственного вооружения для ударов по России. По его мнению, в противном случае именно Киеву будут диктовать условия.

Что известно о мирных инициативах со стороны США и Европы: детали