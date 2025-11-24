Жорсткі вимоги Трампа: чи реально завершити війну до кінця 2025 року

США разом з Росією представили свій "мирний план" з досить жорсткими вимогами до України. Після цього Європа показала власні пункти до свого плану, який передбачає гарантії безпеки для України. Однак шанси на те, що Росія це підпише, мінімальні.

Ба більше, навіть, якщо Кремль погодиться на такий план, він його не дотримається. Таку думку 24 Каналу висловив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман, зазначивши, що сподіватись на мир до кінця року не варто.

Дивіться також "Зеленського шантажують": що може чекати на Україну в разі відмови від мирного плану

Чи реально завершити війну до кінця 2025 року?

Ветеран російсько-української війни пояснив, що російський менталітет сильно відрізняється від українського, який є європейським. У "мирному плані" США, який фактично є російським, є 28 пунктів з вимогами від України, які суперечать нашим інтересам.

Водночас європейці показали свій мирний план, де є досить наївний пункт про те, що Росія буде зобов'язана на законодавчому рівні підтвердити, що вона не буде нападати ні на Україну, ні на європейські країни в майбутньому.

На мою думку, ніхто нічого не підпише. Принаймні, Росія. Не варто очікувати, що війна завершиться в цьому році,

– наголосив він.

За словами Гетьмана, досить дивно вірити в те, що Росія буде дотримуватись схожих угод. Ми вже мали досвід з Будапештським меморандумом та Мінськими угодами.

Ба більше, Кремль не виконує і свої закони. Зокрема, варто згадати Курську операцію – через це Москва мала оголосити в країні воєнний стан. Однак вона цього не зробила.

Цікаво! Політтехнолог Тарас Загродній висловив думку про те, що зараз Україні варто затягувати час та зосередитись на виробництві власного озброєння для ударів по Росії. На його думку, в іншому випадку саме Києву будуть диктувати умови.

Що відомо про мирні ініціативи з боку США та Європи: деталі