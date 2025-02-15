Гарантии безопасности для Украины должны быть незыблемыми, отметил он. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Как планы Трампа описывает Кит Келлог

Келлог подчеркнул, что Трамп заинтересован именно в долгосрочном мире и окончательном окончании войны в Украине. Ей больше ничего не должно угрожать.

Трамп хочет сделать так, чтобы война остановилась навсегда и Украина стала суверенным, безопасным государством,

– заявил Келлог.

Он подчеркнул, что обеспечение такого сценария требует четких гарантий безопасности Украине.

"И это зависит от всех нас (союзников – 24 Канал). Когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы должны понимать, что мы подписываемся под ними. Это обязательства", – сказал спецпредставитель Трампа.

Он также в очередной раз призвал европейские страны увеличить расходы на оборону.

Напомним, Келлог отметил, что во время своего визита в Украину и разговора с Зеленским будет опираться на разговор украинского президента с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене.