Россия не примет мирный план, не предусматривающий капитуляции Украины, – ISW

В России настаивают, что не должны принимать никакого мирного плана. Вместо этого они хотят продолжать войну против Украины.

Так считают аналитики Института изучения войны, передает 24 Канал.

Что пишет ISW об отношении России к плану Трампа?

Один из прокремлевских милблогеров заявлял, что мирный план может лишить Россию возможности захватить больше территорий в Украине. А другой говорил, что военные цели России не ограничиваются Донецкой и Луганской областями, а охватывают и Запорожскую и Херсонскую.

Милблогер намекнул, что Россия готова продолжать войну, чтобы требовать демилитаризованной зоны, которая простирается до Польши, имея в виду, что Россия сохраняет свои максималистские территориальные цели в Украине,

– пишет ISW.

Другие, связанные с Кремлем, милблогеры повторяли, что Россия согласится только на мирный план, который охватывает все ее требования.

В частности, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 22 ноября заявил, что Кремль не может отступить от требований, озвученных в августе на саммите на Аляске. По его словам, страна-террористка будет продолжать устранять "коренные причины" войны: расширение НАТО, размещение вооружений на востоке Европы и "дискриминацию русского языка, русского народа и русской православной церкви в Украине".

Поэтому в Институте изучения войны считают, что Россия вряд ли примет любой предложенный мирный план, который не предусматривает капитуляции Украины.

Последнее заявление России относительно мирного плана