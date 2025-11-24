Росія не прийме мирний план, який не передбачає капітуляції України, – ISW

У Росії наполягають, що не повинні приймати жодного мирного плану. Натомість вони хочуть продовжувати війну проти України.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни, передає 24 Канал.

Що пише ISW про ставлення Росії до плану Трампа?

Один із прокремлівських мілблогерів заявляв, що мирний план може позбавити Росію можливості захопити більше територій в Україні. А інший говорив, що воєнні цілі Росії не обмежуються Донецькою та Луганською областями, а охоплюють й Запорізьку та Херсонську.

Мілблогер натякнув, що Росія готова продовжувати війну, щоб вимагати демілітаризованої зони, яка простягається аж до Польщі, маючи на увазі, що Росія зберігає свої максималістські територіальні цілі в Україні,

– пише ISW.

Інші, пов'язані з Кремлем, мілблогери повторювали, що Росія погодиться лише на мирний план, який охоплює всі її вимоги.

Зокрема, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков 22 листопада заявив, що Кремль не може відступити від вимог, озвучених у серпні на саміті на Алясці. За його словами, країна-терористка продовжуватиме усувати "корінні причини" війни: розширення НАТО, розміщення озброєнь на сході Європі та "дискримінацію російської мови, російського народу і російської православної церкви в Україні".

Тож в Інституті вивчення війни вважають, що Росія навряд чи прийме будь-який запропонований мирний план, який не передбачає капітуляції України.

Остання заява Росії щодо мирного плану