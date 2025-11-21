Как в Испании оценивают новый "мирный план" Трампа: эксклюзивный репортаж

В Испании обсудили пути доведения российской экономики до коллапса через усиление санкций. Глава комиссии по международным отношениям сената Испании провел параллель между РФ и поражением Германии в Первой мировой войне.

Журналист 24 Канала Даниэль Ткие объяснил, что американский "мирный план" вызвал критику среди испанцев из-за неприемлемых для Украины условий.

Как испанцы реагируют на "мирный план" США?

В посольстве Германии в Испании состоялось мероприятие с участием дипломатов США, Испании, Франции, Литвы и с представителями аналитических центров и испанской молодежью.

Испанские сенаторы стремились детально понять текущую ситуацию на поле боя и реальное положение дел в Украине. Дискуссия охватила санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" и другие возможные рычаги влияния.

Глава комиссии по международным отношениям сената Испании выразил уверенность, что разрушение российской экономики станет основой для заключения мирного соглашения.

Отдельной темой обсуждения стал свежий план, опубликованный накануне встреч – новое "щедрое предложение" США по Украине, которое активно дискутировали в посольстве,

– подчеркнул Ткие.

Что не понимают американцы о позиции Украины?

Дипломаты, в частности немецкие и американские, интересовались, может ли Украина согласиться на эти условия. Само предложение свидетельствует о том, что американская администрация не понимает Украины и не осознает, на что украинская сторона может согласиться.

Важно! Мирный план Трампа предлагает резкое ограничение военных возможностей Украины и фактический отказ от деоккупации, а взамен предусматривает для России легитимизацию захваченных территорий и снятие международного давления.

Проблема заключается в том, что лица вроде Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера просто не разбираются в вопросах Украины.

"Возможно, это лишь стартовое предложение, и за закрытыми дверями ведутся другие переговоры, о которых ничего не известно. Однако условия, которые стали публичными – сокращение численности ВСУ, сдача дальнобойного оружия и передача Донбасса России – неприемлемы ни для одного украинского политика, который имеет хоть какой-то рейтинг в социологических опросах", – подчеркнул Ткие

Именно это сообщение пытались донести украинская сторона до европейских партнеров и представителей американской дипломатии.

