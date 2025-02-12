Зеленский отметил, что любой план должен базироваться на совместной работе и консультациях с Украиной. Об этом сообщает 24 Каналыл со ссылкой на The Economist.

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Что будет включать план Трампа

Я уверен, что готового плана пока нет. Почему? Потому что план не может быть чисто американским. Потому что война идет здесь. И без нашей совместной работы, без консультаций с нами, я думаю, он не может быть завершен. У команды президента Трампа наверняка есть какие-то наработки. Я уверен, что есть, потому что для них это очень важный вопрос,

– объяснил Зеленский.

По его словам, Киев пока не получал никаких официальных предложений из Вашингтона.

"Я думаю, что февраль станет месяцем, когда начнется эта работа. Я думаю, что президент Трамп занимается внутренними проблемами в Соединенных Штатах, и я думаю, что это его приоритет. По крайней мере, это то, что мы видим в открытом доступе, и у меня нет никакой другой информации", – добавил президент Украины.

Добавим, что еще во время избирательной кампании Дональд Трамп обещал быстро завершить войну между Россией и Украиной в случае своей победы.

После инаугурации 20 января он публично призвал Путина заключить соглашение, пригрозив более жесткими санкциями.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог говорил, что войну можно завершить в течение 100 дней, однако официальных мирных инициатив пока не обнародовано.