Мирошниченко: Нерешение вопроса Ukrlandfarming нанесет вред рынку земли и вообще Украине

Руководитель "Бизнес-стражи" и эксперт по вопросам аграрной политики Иван Мирошниченко считает, что давление силовиков на компанию Олега Бахматюка "Укрлэндфарминг" (Ukrlandfarming) может иметь катастрофические последствия для страны, а единственным возможным выходом из ситуации может быть мировое соглашение между бизнесменом и государственными структурами.

Об этом пишут "Украинские новости". О давлении на компанию "Укрлендфарминг", одного из крупнейших агропроизводителей Украины, которое может привести к крайне негативным последствиям для экономики страны, руководитель ОО "Бизнес-Варта", украинский политик и эксперт в области аграрной политики Иван Мирошниченко рассказал в интервью изданию AgroPolit.com.

Иван Мирошниченко считает, что преследование и давление на одного из крупнейших украинских производителей – Группу компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, может привести к крайне негативным последствиям для экономики Украины: "Нерешение вопроса Ukrlandfarming нанесет вред не только агросектору, но и рынку земли и вообще Украине. Сегодняшнее обострение ситуации вокруг Ukrlandfarming – это неаккуратное и непрофессиональное решение вопроса реструктуризации долгов со стороны правительства и НБУ вокруг группы компаний в ее составе. За последние 5-6 лет происходит определенное преследование компании и давление на нее. Напомню, что вопрос касается не только Генпрокуратура, но и публичной компании "Авангард", которая была и имеет все шансы оставаться вторым производителем яйца и яичного порошка в мире! Какие последствия будут от их падения? Катастрофические".

Эксперт предполагает, что последствия от возможного уничтожения компании государством будут существенно превосходить негативные последствия, которые получила экономика страны от падения агрохолдинга "Мрия": "1,2-1,5% ВВП Украины, там работает 30 тыс. людей и в нем есть западные кредиторы с около $1,6 млрд кредитов. "Мрия" упала 6 лет назад, а финансовый рынок до сих пор помнит этот неприятный привкус и недоинвестирует в агросектор Украины того объема инвестиций, который мог бы быть. Ukrlandfarming – это три "Мечты", она была лидером и входила в ТОП-5 компаний в мире. Олег Бахматюк не святой. Но он хочет компанию спасти и развивать, предлагает и вернуть 8 млрд грн, а власть и правительство почему-то этого не хочет, – заявляет Иван Мирошниченко. – Активы, которые сегодня стоят $ 2-2, 5 млрд, станут добычей "гробовщиков" и рейдерского направления "шакалов". То есть, если сейчас придут поживиться $200 млн, положат агрокомпанию в более чем $2 млрд. Поэтому со стороны власти, ФГВФЛ и правительство должно быть исключительно профессиональное и конструктивное решение вопроса долгов".

Иван Мирошниченко напомнил, что дела, которыми силовики давят на компанию, касающиеся 1,2 млрд грн полученного VAB-банком рефинансирования от НБУ, в то время как сам Олег Бахматюк пытается вернуть государству 8 млрд грн кредитов через механизм реструктуризации: "В чем нет логики, то в нежелании власти получить 8 млрд грн, при этом гнаться за 1,2 млрд грн, когда публично предлагают 8 млрд грн. То есть какая-то другая цель. Вообще, история с украинским банкопадом – это же пример абсурдности: положили больше 100 банков – и назвали это оздоровлением финансово-банковской системы. Язык не поворачивается назвать это оздоровлением. Это были похороны финансово-банковской системы Украины на заказ кого-то. Благодаря НБУ, ФГВФЛ забрал с рынка около 570-600 млрд грн залогов, которые сейчас продаются за 5-8% от номинальной или залоговой стоимости через Фонд гарантирования вкладов".

Сам Олег Бахматюк, считает Мирошниченко, пытается спасти компанию через понимание масштабов негативных последствий от ее уничтожения. Единственным выходом, который не навредит экономике Украины, является мировое соглашение между Бахматюком и государственными учреждениями: "Он понимает риски и последствия ситуации с его компанией для страны, глобального рынка, поэтому пытается спасти компанию и быть ответственным к людям, страны и 30 тыс. его сотрудников и не дать ей упасть, а по возможности продолжать ее развитие. Все меняется. Для меня он великий украинский, национально ориентированный бизнесмен. Должны быть найдены решения, должна быть профессиональная и прагматичная дискуссия для людей и экономики страны. Скорее всего, должно быть подписано мировое соглашение между Бахматюком и соответствующими государственными учреждениями в рамках действующего законодательства. Нужны только профессиональные решения, спокойная ровная дискуссия, чтобы защитить людей, сохранить компанию и удержать инвестиционный имидж Украины и агросектора".

Напомним, что осенью прошлого года НАБУ открыло так называемую дело Писарука-Бахматюка, что касается получения рефинансирования НБУ VAB Банком во время финансово-экономического кризиса в Украине в 2014 году. Официальные выводы экспертиз оценки залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ сейчас опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ Олегу Бахматюку.