Об этом стало известно из указа президента о назначении Билецкого. Сам указ датируется 9 сентября.

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Зеленский назначил временного руководителя Закарпатской ОГА

Соответствующий указ №625/2024 был опубликован на сайте Офиса Президента 9 сентября.

Согласно документу, должность получил Билецкий Мирослав Золтанович.

Временно возложить исполнение обязанностей председателя Закарпатской областной государственной администрации на БИЛЕЦКОГО Мирослава Золтановича,

– говорится в указе.

Что известно о Мирославе Белецком

Мирослав Билецкий окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "Экономика предприятия", квалификация – инженер-механик.

Был кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины IX созыва на внеочередных выборах 2019 года от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" под № 16 в партийном списке.

Отметим, что с 2021 года Билецкий занимал должность первого заместителя председателя Закарпатской ОГА. Также Билецкий – депутат Закарпатского областного совета VI, VII и VIII созывов. С 25 ноября 2021 года входит в состав постоянной комиссии облсовета по вопросам бюджета.

Напомним, что, что 8 сентября Зеленский уволил Виктора Микиту с должности председателя Закарпатской ОГА. В тот же день глава государства назначил его заместителем главы Офиса Президента.