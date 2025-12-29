Журналист из Канады сказал, может ли Оттава отправить своих военных в Украину
- Канада готова отправить военные подкрепления в Украину, но, вероятно, не для боевых действий.
- Обсуждается присутствие миротворческих сил в Украине в случае перемирия, но европейские страны осторожно относятся к этой идее из-за нежелания быть втянутыми в войну.
Сегодня все живо обсуждают возможность прекращения огня в Украине. В таком случае может сработать механизм размещения на нашей территории иностранного контингента о чем не раз говорили участники "Коалиции желающих".
Готовность отправить свои войска в Украину выражала Канада. Как отметил в эфире 24 Канала журналист из Канады Михаил Тимуляк, канадские войска уже отправляли в Европу для подкрепления стран Балтии.
К теме Политолог-международник объяснил, почему партнеры отказались от идеи отправить войска в Украину
Могут ли в Украине появиться канадские войска?
Во время форума по безопасности в Канаде говорили о том, что даже присутствие канадских войск в прибалтийских странах является важным. Но никто не знает, какая у них команда, если что-то пойдет не так.
Когда мы говорим о потенциальном размещении войск наших союзников во время перемирия, то мы должны понимать, чего все-таки ожидаем. Также нужно знать, какими будут команды для военных, которые будут находиться в Украине,
– подчеркнул канадский журналист.
Относительно общественной поддержки, то одно дело – говорить о том, насколько люди поддерживают эту идею, если окончание войны пока не видно. Другое дело – как среагирует канадское общество, если военных придется отправлять в ближайшей перспективе. Итак, стоит разделить, какие есть ожидания и то, что может произойти на самом деле.
Обратите внимание! Еще в 2024 году в Канаде говорили о размещении в Украине войск, но исключительно с небоевой целью. Страна не хочет брать ответственность за то, что происходит на фронте. Впрочем там отметили, что канадские инструкторы тренируют украинских военных везде.
Что известно о миротворческом контингенте в Украине?
- Владимир Зеленский заявил, что обращался к европейским партнерам с просьбой разместить их войска в Украине. В частности говорилось об усилении границы со стороны Беларуси. Впрочем, к этому вопросу "отнеслись очень осторожно". По словам президента, европейские лидеры не хотят быть втянутыми в войну.
- Несмотря на это, лидеры "Коалиции желающих" обсуждают присутствие миротворческих сил в рамках гарантий безопасности. По этому поводу уже есть конкретные наработки. Украина понимает, какие именно страны и в каких форматах готовы обеспечивать мир.
- В НАТО конкретизировали, что наработки касаются того, где именно разместят миротворческие силы. В частности обсуждают сушу, воздух и море. Они должны отреагировать, если Россия нарушит мирное соглашение.