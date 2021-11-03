По словам Людмилы Денисовой, 12-летняя девочка, которая заявляет об "обстрелах ВСУ" является жертвой нарушения международного права. Поэтому омбудсмен обратилась в Национальную полицию и СБУ с просьбой изъять данные ребенка из "Миротворца".

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Заявления 12-летнего ребенка

Девочка, которая живет на временно оккупированной территории Луганской области, называет себя писательницей и драматургом. По данным "Миротворца", она принимала участие в фестивале оккупантов "Звезды над Донбассом". Также 12-летняя девочка сотрудничала с российским писателем Александром Конторовичем, с которым в 2021 году написала совместный роман. Также девочка является автором двух эссе о войне на Донбассе, которые опубликовали в России.

Накануне Дня защиты детей, 12-летняя писательница записала видеообращение в ООН, где заявляла о том, что дети Донбасса тоже имеют право на детство и неоднократно говорила об "обстрелах ВСУ". Позже ее комментарии использовали представители России при ООН, которые убеждали всех в том, что эти слова являются "доказательствами преступлений Украины против своих граждан".

В октябре 2021 года юная писательница отреагировала на внесение в базу "Миротворца" и заявила, что для нее это "честь", потому что в этом перечне, по ее словам, много известных людей, в частности писателей.

Денисова против

Людмила Денисова убеждена, что Украина должна защищать детей, особенно от вербовки агрессором. Также омбудсмен напомнила, что публикация персональной информации ребенка без согласия его законного представителя, противоречит украинскому законодательству.

Денисова считает 12-летнюю писательницу из ОРДЛО жертвой российской пропаганды. Поэтому она призывает принять меры для того, чтобы не втягивать детей в конфликт.