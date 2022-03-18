Известно, что раньше Вера Бланш фотографировала для таких известных мировых изданий как Vogue, Harper's Bazaar, L'Officiel de la Mode.

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Однако вот уже год, как она сменила направление в своей роботе и вернулась в Украину. Теперь она снимает кадры этой бесчеловечной войны, потому что считает, что сейчас ее место с ребятами, защищающими Украинское самостоятельное соборное государство.

Смотрите фотографии, которые сделала Вера Бланш:

"Наша бригада является надежной силой Львовской области, которая уже выполняет значительные задания по назначению. Это требует постоянных учений, знаний и умений, поэтому каждый день оттачиваются навыки не только по стрельбе, но и по топографии, тактической медицине и тактике", – сообщили бойцы 103 -й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ.

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