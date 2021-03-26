Туалетная бумага – следующая жертва мирового кризиса: крупнейший производитель сырья обеспокоен
Крупнейший производитель древесной массы – сырья для производства туалетной бумаги – предупредил, что компания ожидают влияния глобального кризиса. Это может начать создавать проблемы с поставками и мировым дефицитом туалетной бумаги.
Источник:Bloomberg
Поставщики вынуждены переносить отгрузки, поскольку суда заходят на морские терминалы все реже. О возможных трудностях со снабжением рассказала бразильская компания Suzano SA. Она выпускает это сырье – пульпу.
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В чем причина проблемы
Компания использует для отправки своего товара в основном контейнеры. Спрос на них в мире резко возрос. Теперь в Suzano опасаются задержек со снабжением.
Проблемы с доставкой будут нарастать как снежный ком и со временем только усилятся,
– обеспокоен генеральный директор Suzano Вальтер Шалка.
В издании подчеркнули, что значительные перебои в торговле пульпой могут в конечном итоге повлиять на поставки туалетной бумаги, если у производителей не будет достаточных запасов.
В Suzano также обеспокоены тем, что в марте 2021 года экспортируют меньше продукции, чем планировали. Кроме этого, будут вынуждены перенести некоторые поставки на апрель, несмотря на то, что кризис длится уже несколько месяцев.
Специалисты убеждены, что предупреждение крупнейшего производителя сырья – один из первых серьезных признаков, указывающих на распространение кризиса на другие судоходные рынки.
Что такое контейнерный кризис
- Контейнерный (или транспортный) кризис спровоцировало банальное отсутствие контейнеров для поставки товара в Китае.
- Это в очередной раз подняло вопрос роста цен на доставку.
- Эксперты предполагают, что причина такого кризиса – пандемия коронавируса в мире.
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