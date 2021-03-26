Крупнейший производитель древесной массы – сырья для производства туалетной бумаги – предупредил, что компания ожидают влияния глобального кризиса. Это может начать создавать проблемы с поставками и мировым дефицитом туалетной бумаги.

Поставщики вынуждены переносить отгрузки, поскольку суда заходят на морские терминалы все реже. О возможных трудностях со снабжением рассказала бразильская компания Suzano SA. Она выпускает это сырье – пульпу.

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В чем причина проблемы

Компания использует для отправки своего товара в основном контейнеры. Спрос на них в мире резко возрос. Теперь в Suzano опасаются задержек со снабжением.

Проблемы с доставкой будут нарастать как снежный ком и со временем только усилятся,

– обеспокоен генеральный директор Suzano Вальтер Шалка.

В издании подчеркнули, что значительные перебои в торговле пульпой могут в конечном итоге повлиять на поставки туалетной бумаги, если у производителей не будет достаточных запасов.

Внимание! Бразилия – ведущий мировой поставщик целлюлозы. На Suzano SA приходится около трети мировых поставок из твердых пород древесины, которая используется для производства туалетной бумаги.

Экспорт тоже пострадает

В Suzano также обеспокоены тем, что в марте 2021 года экспортируют меньше продукции, чем планировали. Кроме этого, будут вынуждены перенести некоторые поставки на апрель, несмотря на то, что кризис длится уже несколько месяцев.

Специалисты убеждены, что предупреждение крупнейшего производителя сырья – один из первых серьезных признаков, указывающих на распространение кризиса на другие судоходные рынки.

Справка. Спрос на бытовую туалетную бумагу сильно вырос, поскольку потребители покупают с запасом из-за пандемии.

Что такое контейнерный кризис